No quiso apagar su cigarrillo y vean lo que le pasó

El dueño de un negocio de Utah roció la cara de un hombre con un extintor de incendios porque éste se negó a dejar de fumar en su restaurante. Jon Bird, el hombre que estaba fumando, compartió imágenes del encuentro entre él y Alex Jamison, dueño de dos restaurantes cerca del Centro Gallivan en Salt Lake City.

En el video, Jamison dice que Bird está en una área de no fumadores y que no debería estar fumando allí. Se puede ver claramente a Jamison discutiendo con Bird y otro hombre, mientras una mujer graba los eventos. Ella le pregunta al dueño del negocio: "¿Realmente vas a rociarlo con ese extintor de incendios?" a lo que él responde que Bird debe apagar su cigarrillo, a lo que Bird se lo pone en la boca y sigue fumando, entonces Jamison le apunta el extintor a la cara. Bird continúa diciendo: "Hazlo"

En declaraciones a WSBT, Bird dijo que estaba siendo voluntario para un festival de arte cuando ocurrió el incidente y un guardia de seguridad supuestamente le dijo que estaba bien fumar en el área. La ley de Utah dice que fumar dentro de los 25 pies de una entrada comercial es ilegal. La policía de Salt Lake llegó a la escena, pero cuando llegaron allí, Jamison ya se había ido.

La policía confirmó que está investigando el caso, pero se negó a hacer más comentarios, mientras que Bird ahora contrató a un abogado para presentar una demanda por asalto. En una declaración, Jamison se disculpó con Bird.

"No estoy orgulloso de mi comportamiento. Me dejé incitar y reaccioné de forma exagerada. Soy propietario de una pequeña empresa que ha pedido a cientos de personas que no fumen cerca de nuestro patio a solicitud de nuestros clientes y de nuestros vecinos. Trato de ser respetuoso y, en general, siempre obtengo buenas respuestas. Le pedí varias veces a Bird que se fuera al área designada para fumar, pero no lo hizo. Ciertamente le debo una disculpa. No quise causarle ningún daño. Nuestro negocio está comprometido a luchar por los derechos humanos. Lo siento".