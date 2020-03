Nuevas imágenes de Ronaldinho en prisión

La historia recorrió el mundo. El pasado miércoles, después de haber sido vitoreado en su ingreso a Paraguay, Ronaldinho fue detenido en Asunción cuando se encontraba en un lujoso hotel de la capital del país. Instalado en la suite presidencial del Resort Yacht y Golf Club -uno de los recintos más exclusivos de la ciudad, las autoridades decidieron detener al ex número 10 del Barcelona por haber ingresado al país con documentos falsificados.

Después de declarar en varias ocasiones ante la Justicia de Paraguay, el último viernes, el Ministerio Público ordenó enviar a la cárcel al ex astro del fútbol mundial y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes inicialmente habían sido beneficiados con el criterio de oportunidad por haber aportado información a la investigación.

Uno de los fiscales a cargo del caso, Federico Delfino, había sido el encargado de tomar la decisión de no imputar al ex futbolista ni a su hermano por haber evaluado que habían sido engañados y que no actuaron de mala fe, todo lo contrario a lo sucedido con el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira -entregó los papeles adulterados- y dos mujeres paraguayas, presuntamente las encargadas de retirar la documentación que utilizaron los Assis Moreira para pisar suelo paraguayo.

Transitando su quinto día de detención, la situación de Ronaldinho sigue complicada: se encuentra alojado en la Agrupación Especializada de la policía de Paraguay. Ubicado en las afueras de Asunción, a 31 kilómetros del centro de la capital, el recinto es una fortaleza para las fuerzas de seguridad del país sudamericano.

¿Dónde están alojados Ronaldinho y su hermano? Conocido como el Cuadrilátero, el ex futbolista campeón del mundo con la selección brasileña se encuentra en dicho sector ubicado en la planta alta de la Agrupación Especializada. En imágenes que se filtraron en las últimas horas, se lo puede ver a Dinho en el patio de la fortaleza de la policía, compartiendo el tiempo con otros presos.

Además, en otra de las fotos que se difundieron, las personas que están privadas de su libertad aprovecharon la oportunidad para tomarse una fotografía con el destacado futbolista que nació en la ciudad de Porto Alegre y que está próximo a cumplir 40 años -lo hará el 21 de marzo-.

Es importante recordar que fue la Fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñónez, la que rectificó el pedido de suspensión condicional del procesamiento planteado por los fiscales del caso. De esta manera, y tras la decisión del juez Valinotti, Ronaldinho y su hermano fueron detenidos y continuarán bajo la investigación del caso.

Esta mañana, en declaraciones a ABC Radio, de Paraguay, el fiscal Delfino confirmó que las mujeres detenidas en el caso fueron las encargadas de proveerle los documentos a Ronaldinho y su hermano, y que ya detectaron al individuo que fue el encargado de retirar esos papeles falsificados.

"Ellas proveyeron esos pasaportes, ellas retiraron esos pasaportes y entregaron a una persona. Esa persona tiene orden de detención y ya la tenemos identificadas", dijo uno de los fiscales del caso.

Además, Delfino confirmó tres nuevas detenciones en el caso de la documentación adulteradas: son funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y de la Dirección de Migraciones. Según expresó el fiscal, los nuevos apuntados por la justicia paraguaya habrían sido los que le permitieron ingresar a Paraguay al empresario Wilmondes Sousa Lira, el hombre que llevó a Ronaldinho al país sudamericano con el fin de participar de una campaña impulsada por la Fraternidad Angelical, que brinda asistencia médica para niñas y niños en situación de pobreza. El plan también incluía la presentación de su libro “Genio en la vida”, campaña que no pudo completar por haber sido apresado.