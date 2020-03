OMS: Europa se convierte en el epicentro del coronavirus

"Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus con más casos reportados y muertes que el resto del mundo, aparte de China". "Ahora se reportan más casos diarios de los confirmados en China en el punto más alto de la epidemia", dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus en conferencia de prensa.

"Europe has now become the epicenter of the #COVID19 pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from #China.



More cases are now being reported every day than were reported in 🇨🇳 at the height of its epidemic"-@DrTedros #coronavirus