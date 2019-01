Oposición califica de 'fracaso' las primarias y asegura que el MAS dio la espalda a Morales

Bolivia Bolivia

Tras las elecciones primarias que se celebraron en el país este domingo y que dejaron un ausentismo de más del 70% de los militantes de partidos políticos, la oposición salió al paso luego de conocerse los resultados al 93% publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El primero fue el candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, quien afirmó que el MAS no logró su objetivo y que 'fracasó' porque en el país no superó el 40% de votos por parte parte de la militancia oficialista.

"Si Evo Morales buscaba legitimar su candidatura prorroguismo perdió nuevamente, y solo encontró la deslegitimación con el rechazo de sus propios militantes", indicó.

El senador opositor, pidió al mandatario boliviano renunciar a su candidatura y que de el paso a nuevos rostros en el interior de su partido, para cumplir y respetar los resultados del 21 de febrero de 2016.

Por su parte, Carlos Mesa, postulante presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana, manifestó a través de su cuenta Twitter que los comicios electorales de esta jornada fueron un fiasco.

Probado. Las primarias fueron un fiasco. Más del 60% de los masistas le dijo NO! a Evo Morales. No pudo legitimarse ni ante sus votantes. Nuestra decisión de no votar fue seguida por el 95% de nuestros inscritos, gracias por esa decisión!! — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 28 de enero de 2019

En tanto, Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial por UCS, expresó que los resultados de las elecciones fueron humillantes y una derrota hacia el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

¡Humillante derrota de Evo y Álvaro! ¡El MAS no les quiere!

Si el TSE dijo q sólo participó el 35% del MAS, con la ayudita más, significa q menos del 25% apoya a Evo y Álvaro.

¡Están acabados! ¡Réquiem por el masismo, evismo y alvarismo! — Víctor Hugo Cárdenas (@vhcardenasc) 28 de enero de 2019

Los datos indican que menos de 400.000 personas acudieron a sufragar y los partidos, salvo el MAS, no pudieron superar el 10 por ciento de participación, en parte por la campaña que realizaron, para evitar que sus militantes participen de los comicios.