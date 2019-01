El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, señaló hoy que los partidos de oposición que llamaron a no votar en las elecciones primarias demuestran que no tienen una verdadera llegada a la población y que solo acumulan “likes” en el Facebook.

“Lo hacen para no mostrar su real magnitud, no hay militantes en sus partidos (…) Cuando dicen que van a abstenerse (de votar en las Primarias) demuestran que no tienen militancia y no les queda otra que pedir la abstención”, aseguró en declaraciones ante la prensa este viernes.