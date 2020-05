Ortiz: "Lamentamos muchísimo" presunto sobreprecio en compra de respiradores

Óscar Ortiz, ministro de Desarrollo Productivo, expresó su rechazo por lo suscitado en torno a la compra de 170 respiradores de terapia intermedia que ha provocado la investigación por el presunto sobreprecio en el proceso de adquisición e involucró al anterior ministro de Salud, Marcelo Navajas.

"Obviamente que lamentamos muchísimo, realmente nos duele que haya ocurrido esto justamente con un tema tan sensible y delicado como es la salud de la gente y que se haya querido aprovechar, la justicia determinará quiénes han sido (los responsables)", dijo la autoridad a Red Uno de Bolivia.

Ortiz, quien hasta hace poco fungía como senador por la bancada Demócratas, destacó la posición de la presidenta Jeanine Áñez, de instruir una investigación "caiga quien caiga" para sancionar a los responsables.

"La presidenta Añez creo que dio un ejemplo de cómo se debe actuar (...), lo que hizo es que se actúe sin ninguna contemplación y como ella ha dicho "caiga quien caiga", creo que en la historia del país no hubo un gobierno que actúe con tanta drasticidad a un nivel tan alto", indicó en el programa Que No Me Pierda, la noche del jueves.