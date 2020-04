Paciente cero: "Soy feliz porque no contagie a nadie"

A comienzo del mes de marzo, en Santa Cruz y a nivel nacional, se registró al paciente 0 de coronavirus. Se trata de una mujer de aproximadamente 60 años, quien llegó de Italia, ingresando al país, sin darse cuenta que era portada del virus.

La mujer una vez en el país, se dirigió a su pueblo natal "San Carlos" y días después de haber el virus comenzó a mostrar primero síntomas, altas temperaturas corporales (fiebre), tos seca y fuertes dolores de cabeza, por lo que decidió ir al hospital local, donde le detectaron Covid-19, acto seguido fue traslada a la ciudad de Santa Cruz.

Según los informes de pacientes presentados por la Organización Mundial de Salud (OMS), la persona infectada, pasados 14 días el virus desaparece de su organismo, sin embargo la paciente 0 de Bolivia, recién 50 días después dio su primera prueba negativa al test de coronavirus.

"Fue y es muy difícil estar aquí, lejos de todos, había momentos en los que ya me estaba cayendo por tierra como se dice, pero pensaba en mis hijos y en mis nietos que son los que me esperan en casa, solo eso me ha ayudado a superarme tanto", sostuvo la mujer en entrevista exclusiva con "Que no me pierda".

Asimismo ella explicó que pese a las agresiones verbales recibidas por parte de la población, quienes la acusaban de traer la enfermedad al país, dice que "no le deseo el mal a nadie, aunque si me lo desean a mí, yo no soy así, yo perdono dejo todo en manos de Dios".

Cabe mencionar que en base las investigaciones realizadas por autoridades de salud, la paciente "0" no contagió a ninguna persona, es decir, el virus se propago por medio de otros pacientes infectados.

"Soy muy feliz de saber que no contagie a nadie", manifestó la señora.

Finalmente, ella insto a la población en "que no tengan miedo, que esta enfermedad no mata, que tomen con calma las cosas, hay que encomendarse a Dios".

Por otra parte, la mujer deberá cumplir una cuarentena de 15 días más, debido a que solo ha dado negativo al primer examen y debe a espera a someterse a una prueba más. Actualmente su estado de salud es estable.