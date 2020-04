Paciente con covid-19 denuncia mala atención médica

La primera paciente reportada con coronavirus (Covid-19) en el municipio de Quillacollo, denunció un completo abandono de su caso, indicó que luego de ser diagnosticada a más de una llamada telefónica nadie la asistió o colaboró para superar la enfermedad.

Relató que presentó síntomas de una gripe leve, una semana después perdió el sentido del gusto y olfato. El 2 de abril acudió a un Centro de Salud donde le indicaron que era un caso “sospechoso” y se aisló en su domicilio.

“El 5 de abril me dieron los resultados, era positiva al Covid-19. No me dieron nada, ni paracetamol, absolutamente nada. Me llamaron para preguntarme como estaba de salud una vez”, señaló.