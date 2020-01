Pacientes y cadáveres por el coronavirus yacen en el piso de hospital chino

China inició este viernes la construcción de un hospital destinado a recibir a un millar de pacientes víctimas del coronarivus, a partir del 3 de febrero, informó la prensa estatal.

Según imágenes difundidas en la televisión, la maquinaria se ufanaba en preparar el terreno en que se erigirá el establecimiento en Wuhan, el epicentro del brote, una ciudad con 11 millones de habitantes en el centro del país.

Se ha revelado que los cadáveres de las víctimas del coronavirus están siendo desatendidos en un pasillo de un hospital inundado de pacientes en Wuhan mientras la ciudad china es devastada por la infección mortal.

Huge public hygiene crisis seems to have erupted in #Wuhan. This video clip was once posted on Weibo but now deleted. The lady in the clip says dead bodies were left at hospital aisles untreated whereas doctors are taking care of other patients alongside them. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/8ARaEHDbXC