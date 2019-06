Padrastro acuchillado acosó por horas a su hijastra

El caso de una menor de 14 años que mató de una puñalada en el cuello a su padrastro sigue en investigación y vuelve a consternar a la población con el relato de la madre que confirma la versión de su hija, pues relató que esa mañana él la encerró por horas mientras la sometía a todo tipo de acoso sexual y cuando quiso consumar el hecho (violarla) la menor se defendió para que eso no suceda.

En una entrevista exclusiva y protegiendo su identidad, el programa Que No Me Pierda entrevistó a la progenitora de la acusada sobre lo que sucedió ese fatídico día de la tragedia. Además criticó a la fiscal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por descartar que se tratará de un delito por "Defensa propia" solo porque no se certificó lesiones ni violación.

"Ella no tenía ninguna herida, ningún morete, porque obedeció a su padrastro en todas esas horas que permaneció encerrada, cuando él le dijo que se baje el cierre de la falda fue cuando forcejearon y cayeron al somier, en ese momento ella estiró el mantel de una mesa para tomar un cuchillo, cerró los ojos y levantó la mano" contó llorando la madre de la menor.

Contó también que el padrastro llegó borracho esa madrugada, situación que era muy frecuente pues el tenía problemas con el alcohol y sus familiares lo saben, remarcó. Durante la entrevista aclaró que ella no estaba porque salió a buscar con quien dejar a su hijo menor para poder ir a trabajar y que su hija pudiera ir al colegio, pues su pareja no estaba en condiciones para cuidarlo.