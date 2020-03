Pago de la Renta Dignidad se restableció en bancos de todo el país

El director de la Gestora Pública, Sergio Flores, afirmó que el pago de la Renta Dignidad se restableció en todas las entidades financieras del país, una vez que se superó el problema que tuvo la empresa Síntesis, encargada del sistema y la plataforma para la cancelación del beneficio.



"Hoy se ha restaurado el sistema y los pagos se realizan con normalidad, más de 1.800 pagos el día de hoy, de lunes a lunes en todo el sistema financiero", indicó en entrevista con radio Panamericana.



Por fallas en el sistema informático se detuvo el pago de la Renta Dignidad, pero la Empresa Síntesis trabajó en restablecer el servicio para regularizar la cancelación.



La caída temporal del sistema de la empresa proveedora de ese servicio informático para la cancelación de dicho beneficio en las diferentes entidades financieras, suspendió el pago de la renta entre el viernes y el sábado.



Flores pidió disculpas a los adultos mayores que se acercaron a los bancos y no pudieron cobrar su renta, y anunció que quienes cumplieron años entre el viernes y sábado podrán acudir a las entidades financieras el lunes a reclamar su pago sin ningún problema.



Así también, aseveró que no existe ningún problema de liquidez en los fondos para pagar la renta y lamentó comentarios "malintencionados" a propósito de la falla en el sistema.



Por su parte, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), mediante un comunicado, reiteró que el pago de la renta fue restituido, y anunció que solicitará a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo entidad encargada de la administración de la rentabilidad tomar las medidas correctivas necesarias e inmediatas para que Síntesis S.A, instancia que provee la plataforma tecnológica, prevea cualquier eventualidad que genere problemas técnicos en el pago de este beneficio.



Así también, la APS está solicitando a la Gestora un informe pormenorizado de las razones que han generado ese problema técnico.



"Por lo expuesto la APS insta a la población en general y a los beneficiarios de la renta en particular a mantener la calma toda vez que el servicio sea restituido y la rentabilidad y ya se está pagando con normalidad", señala el documento.



La Renta Dignidad es un pago de hasta 350 bolivianos mensual, universal y vitalicio que provee el Estado a las personas de 60 años o más, residentes en el país, con el objeto de permitirles una vejez digna, con calidad y calidez humana.

Fuente: ABI