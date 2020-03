Papa Francisco dará histórica bendición para el mundo este viernes

Un evento inaudito en la iglesia católica, el Papa Francisco ofrecerá una oración virtual y universal histórica debido al panorama mundial de Covid-19, donde pedirá por el bienestar en el mundo.

Esta se realizará este viernes 27 de marzo a las 13:00 (hora de Bolivia) en la Ciudad del Vaticano y es única en la historia.

El Santo Padre pensó en que no era suficiente una misa virtual, pues no reemplaza el sacramento Eucaristía, entonces decidió hacer un acto único de su potestad: la bendición papal 'Urbi et Orbi', traducido del latín 'a la ciudad de Roma y al mundo'.

¿Porqué es única en la historia?

La bendición «Urbi et Orbi» la realiza el Papa en tres ocasiones: al ser elegido sucesor de Pedro, en Navidad y Pascua.

Entonces, nunca antes en la historia esa bendición se había realizado fuera de los momentos ya mencionados.

Y esta vez se dará la bendición en la Plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía, seguida virtualmente por millones de feligreses en diferentes partes del mundo.

Este es un acto que ningún otro obispo puede realizar y puede ser transmitido para que cada fiel participe.

«Urbi et Orbi» es sinónimo del perdón

De hecho, con respecto a la tradición teológica católica, la bendición «Urbi et Orbi» otorga el perdón por las penas de pecados ya perdonados.

Eso sí, para continuar perdonado, el creyente necesita purificarse por medio de otras obras buenas, según la teología católica.