El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró este domingo que los días del gobernante Nicolás Maduro en Venezuela "están contados", tras los disturbios registrados el sábado cuando se intentó ingresar ayuda humanitaria al país sudamericano.

"Las predicciones son difíciles. Elegir los días exactos es difícil. Confío en que el pueblo venezolano garantizará que los días de Maduro están contados", señaló Pompeo en declaraciones a la cadena internacional de noticias CNN.

En un mensaje emitido el sábado en la noche a través de Twitter, Pompeo dijo que el Gobierno estadounidense "tomará medidas" contra aquellos que se oponen a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela.

Secretary of State Mike Pompeo on Venezuelan President Nicolas Maduro: “I am confident that the Venezuelan people will be sure that Maduro’s days are numbered” #CNNSOTU https://t.co/mMyE3lwPpj pic.twitter.com/Smwm4oklrc