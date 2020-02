Pareja de un subteniente de la Policía, murió por un un impacto de bala

John Bermúdez , El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, informó que esa entidad policial investiga la muerte de una joven de 18 años, a causa de un disparo en el tórax, en la zona de Villa Coronilla en Cochabamba. La mujer era pareja de un oficial de la Policía.

"La señorita tenía 18 años. La fiscal determinó, mientras dura la investigación, nombrar el caso como 'muerte de una persona'. No se descarta que pueda ser un homicidio-suicidio, o feminicidio; estamos en la etapa investigativa", informó la autoridad policial.



Bermúdez aclaró que la fiscal quiere tener "todos los elementos de convicción para tipificar el caso con mayor certidumbre", ya que en el aparente caso de suicidio, está involucrado un oficial de Policía, quien era pareja de la víctima.



"El involucrado es un oficial de la Policía, en el grado de subteniente, tiene 29 años, y trabajaba en Radio Patrullas 110, en lo que es monitoreo de las cámaras", precisó.



Agregó que en primera instancia el oficial de la Policía estuvo arrestado con fines investigativos, pero luego la fiscal determinó ponerlo en libertad, con la advertencia de no poder abandonar la ciudad y estar a disposición de las autoridades cuando lo requieran.



"Nosotros, como es la pareja, hemos activado el protocolo correspondiente, existiendo un oficial y un arma de fuego de por medio, se ha hecho el arresto correspondiente. La fiscal asignada al caso tomó declaraciones al oficial, entendemos que estuvo el padre de la muchacha, luego ordena su liberación", relató.



Precisó que en el lugar del hecho se decomisó un arma de fuego que está siendo sometida a pericias, con el fin de establecer si la misma pertenece o no al oficial de la Policía.



Por su parte, la madre de la víctima, en declaraciones a un medio de televisión, responsabilizó de la tragedia al oficial, "Mi hija fue violada cuando tenía 16 años por esta persona", denunció



Al respecto, el director de la FELCV corroboró la versión de la madre de la víctima, en cuanto a la denuncia."El 2018, el oficial habría enamorado a esta menor de edad y se ha convertido en la figura de estupro", admitió el jefe policial.



Bermúdez agregó que existen dos testigos, la dueña de casa y otra inquilina, que refieren que la víctima se habría suicidado.