Partidos y alianzas políticas subsanaron su documentación ante el TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó el miércoles que todos los partidos y alianzas políticas presentaron los documentos para subsanar las observaciones a las candidaturas de sus representantes, aunque aclaró que no para la totalidad de sus postulantes que fueron observados.



"Todas las organizaciones han presentado la documentación, aunque no sobre la totalidad de los candidatos observados y a partir de mañana (jueves) el TSE empieza la revisión de los documentos", dijo en conferencia de prensa.



La autoridad manifestó que una vez que concluya la verificación, el 17 de febrero notificará a las organizaciones políticas, señalando si los candidatos que han sido observados continúan en carrera electoral o quedan inhabilitados.



Los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadurías y diputaciones, observados por el TSE ante la no presentación de alguna documentación, tenían el plazo para subsanar ese tema hasta las 18:30 de hoy, caso contrario quedarían fuera de la contienda electoral.



Los primeros en hacer llegar la documentación al TSE fueron los representantes de los partidos Comunidad Ciudadana (CC), Frente para la Victoria (FPV), Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Al Socialismo (MAS), y la alianza Libre 21.



Antes del cierre del plazo, los delegados de las alianzas Creemos, Juntos y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol), llegaron hasta el Órgano Electoral con los documentos respectivos.



Si bien el CC no tiene candidatos inhabilitados, varios de sus postulantes fueron observados, por lo que presentó los documentos ordenados por departamento.



El delegado del MAS, Nelvin Siñani, también entregó la documentación de los 54 candidatos observados de su tienda política, por el tema de residencia permanente, entre los cuales se encuentran Evo Morales, Luis Arce y Diego Pary.

