Pastor asegura poder revivir a Kobe Bryant

Una insólita declaración fue lanzada por un pastor africano, Ninel Gaisie, quien aseguró, tener la capacidad de hacer volver a la vida a Kobe Bryant y a su hija Gianna, quienes fallecieron en un accidente aéreo el pasado 26 de enero, junto a otras siete personas en California.

Las declaraciones fueron vertidas en el diario The Standard.

“El Señor me llevó al mundo de los espíritus y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este hombre, a la embajada estadunidense en Ghana y al mundo entero que Él, el señor no ha sancionado su muerte. Le cuento a la familia y a todos que, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, los usaré como un recipiente para resucitarlo a él y a su hija”.