Patrullaje conjunto entre Policía y FFAA "será constante y continuo"

Wilson Santamaría, viceministro de Régimen Interior, afirmo que el patrullaje conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FF AA) será "constante y continuo" para dar seguridad a la ciudadanía.



"Tenemos que habituarnos porque vamos a tener la presencia de la Policía y las FF AA porque hay gente que manda mensajes de desinformación por un posible rebrote de bloqueos y, obviamente, estamos trabajando para darle tranquilidad al país", dijo la autoridad.



Santamaría afirmó que el Gobierno no permitirá que avance ningún intento de rebrote de hechos de violencia por lo que se tomó la decisión de que la Policía y las FFAA salgan a las calles.



"Vamos a mantener constantemente, el tiempo que sea necesario esa presencia para que la población se sienta segura y tranquila (...) no vamos a permitir bajo ninguna condición rebrote de ninguna acción que rompa la tranquilidad de la patria, menos sediciosa y terrorista", señaló.



En la ciudad de El Alto están desplegadas unidades militares motorizadas y otro contingente acantonado que permitirá recorrer no sólo esa urbe, sino también las carreteras, ciudades intermedias y poblaciones rurales para garantizar que esa población pueda realizar sus actividades de manera tranquila.



Con relación a las investigaciones respecto a los destrozos de instalaciones y equipamiento policial en la población de Chimoré, Cochabamba, afirmó que se han iniciado las investigaciones respecto de quienes hubieran actuado en ese acto vandálico.



"No comprenden que cuando se destroza infraestructura policial se perjudica al ciudadano, tan pronto sean identificados serán puestos en manos de la justicia", apuntó.