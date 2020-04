Patzi pide al Ministerio de Salud notificación formal sobre nombramiento del nuevo director el Sedes

La mañana de este lunes el gobernador Félix Patzi se presentó personalmente ante el Ministerio de Salud, con el fin de pedir le notifiquen de manera formal sobre el cambio del Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) ya que hasta el momento no tiene conocimiento del documento y esto podría traerle problemas legales en un futuro, aseveró la autoridad.

“Es un contexto bastante particular, prácticamente no corresponde legalmente ni constitucionalmente, pero vivimos en una coyuntura especial, a mi como autoridad en este momento me correspondería desistir, pero no está el momento para eso”, aseveró.