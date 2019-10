Pelea de Lourdes Montes pone a Sevilla patas arriba

Sevilla, España Sevilla, España

La relación entre los hermanos Rivera no es muy clara, pero si preocupante. Todos saben, pero ninguno habla. Esta semana Fran Rivera ha arrojado algo de luz a la supuesta mala relación entre ellos, especialmente la pésima comunicación de Cayetano y Fran, con Kiko Rivera. El diestro llevaba años guardándose algo muy importante, pero por fin ha decidido desvelarlo en el programa donde colabora.

Semanas atrás se hablaba del estoque desaparecido de la escultura de bronce que preside la tumba de Paquirri. Kiko Rivera confesó que lo había extraído el mismo sin consultarlo a sus hermanos para evitar robos. Aunque eso tampoco le importa demasiado al diestro. Al marido de Lourdes Montes nunca le ha gustado esa figura. De hecho cree que no representa a su padre.

"La figura es horrorosa, no me gusta nada, ese gesto, esa pose no es de mi padre, no le representa. El imaginero Luis Alvárez Duarte presentó una escultura que representaba claramente a mi padre, era una auténtica obra de arte, una joya, pero Isabel Pantoja la rechazó, posiblemente porque quien la había propuesto previamente no era de su agrado".

Fran Rivera no tiene una buena relación con Isabel Pantoja. El torero quiere recuperar el legado de su padre, aún en manos de la tonadillera. Lo único que le agradece a la cantante es que haya conseguido que no se emitan más imágenes de su padre cada 26 de septiembre.

Ni Fran Rivera ni Cayetano perdonan que Isabel Pantoja no les deje llevarse algunos objetos de su padre que ella misma atesora. Según cuenta la cantante no es porque ella no quiere. Los objetos ya no están en Cantora. Alguien los robó. Ninguno de los hermanos se cree esta versión. El colaborador ha pedido a Kiko Rivera hacer de mediador para llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Lo malo es que el DJ se ha puesto a favor de su madre. Por otro lado, Eva González y Cayetano Rivera, a quiénes también les afecta este asunto, prefieren guardar silencio. Ya son muchos años los que llevan con esta disputa. Lourdes Montes apoya a muerte a su marido, aunque eso le ha costado más de un enfrentamiento con otros rostros de la familia como Kiko Rivera, con quién deja palpable que no tiene una buena relación.