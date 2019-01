Peligra la participación del Chavo Salvatierra en el Dakar 2019

El piloto Juan Carlos “Chavo” Salvatierra podría no participar en el Rally Dakar de 2019, que tendrá inicio el próximo 7 de enero en Lima, Perú, después de que la empresa Amaury Sport Organisation (ASO) informara al piloto boliviano que debe cambiar de cuadriciclo o abandonar la competencia, bajo el argumento de que su motorizado no cumple con los requisitos establecidos.

"El motivo de la discordia es el vehículo en el que correrá Chavo. Se trata del cuadriciclo Barren Racer One 690, máquina fabricada en Holanda, que ya corrió dos Dakar (2017 y 2018) y que además participó del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, obteniendo el título mundial 2017, pilotado por el multimillonario Kees Koolen y avalado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM)", fue la respuesta oficial del equipo de Salvatierra.

La razón por la que el cuadriciclo no es aceptado es porque no se produce en serie y por ello no cumple el reglamento.

"El cuadriciclo cumple todas las normas y reglamentos de la FIM. La mejor muestra de ello es que ya participó en dos Dakar y durante dos años corrió en el campeonato mundial de rally cross country. Nunca nadie me dijo algo, hasta 4 semanas después de que yo gané una carrera a bordo del mismo", aseveró.

El experimentado piloto boliviano ha participado en ocho versiones del Dakar, en la categoría motos, y rechazó la decisión que calificó de discriminatoria y de estafa. El cruceño se encuentra en Perú desde hace una semana junto a todo su equipo.

“Me siento estafado, discriminado y engañado por la organización del Dakar. Están jugando con mi país, conmigo y con mi equipo. He entrenado duro a lo largo de casi un año y ahora me quieren ganar en mesa, quitándome la posibilidad de dejar el nombre de mi país en lo más alto”, alegó el deportista.