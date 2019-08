La primera encuesta nacional rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre tuvo el análisis de los principales representantes de las tres fuerzas políticas que aglomeran la mayoría del electorado.

En el programa Uno Decide, de La Red Uno de Bolivia, Vladimir Peña, coordinador general de la alianza Bolivia Dice No (BDN), Ricardo Paz Ballivián, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), dieron sus impresiones de la primera intención de votos realizada por la empresa Víaciciencia S.R.L., y que dan como ganador virtualmente al presidente Evo Morales con un 47,4%.

Paz aseguró que con estos resultados la segunda vuelta es un hecho, que el único candidato que puede derrotar a Evo Morales es Carlos Mesa, que estos resultados muestran que pese a "que el Gobierno maneja las diferentes instituciones" aún no así no puede lograr más del 40% de votos.

"Carlos Mesa no debe estar tan mal ni debe estar cayendo tanto como para que lo ataquen tanto, para que se hayan aliado precisamente el MAS con el señor Ortiz y encima el gonismo", dijo.

Peña apuntó a que Mesa perdió entre el 30 y 50% de su electorado, que no pudo retener a su electorado principalmente porque "no puede explicar las acusaciones que hay sobre ellos sobre el manejo de los recursos públicos".

"Quien ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada no ha sido Oscar Ortiz, ha sido Carlos Mesa", mencionó.

En tanto, enfatizó que Morales será derrotado el 20 de octubre y que las elecciones serán disputados entre Evo y Ortiz. Tambi

Romero afirmó que la población ya no quiere "tarifazos, encuestasos de las recetas neoliberales", y que la encuesta refleja que Evo Morales sigue una línea in crescendo, de que Carlos Mesa desciende y Oscar Ortiz no logra consolidar una tendencia nacional, solo regional.

"Evo Morales ganará las elecciones, ganará con una mayoría suficiente como para sin duda evitar una segunda vuelta", indicó.