Pep Guardiola y su preocupación por reemplazar al Kun Agüero

Pep Guardiola, seleccionador del Manchester City expresó su preocupación por el fichaje del club ya que tiene la necesidad de reemplazar ni más ni menos que al máximo artillero Sergio Agüero que lleva 244 tantos marcados ya como citizen desde que llegó en 2011.

"Sergio es irremplazable", dijo Pep. "Reemplazarlo será una tarea difícil. Tenemos otro delantero increíble en el equipo, Gabriel Jesús, y tal vez vendrá otro cuando Sergio se vaya, pero es insustituible", expresó Guardiola al referirse al delantero argentino kun Agüero.

Cuando fue cuestionado sobre el futuro de Sergio Agüero: "No he hablado con él y no sé sus intenciones. A veces hay que tomar una decisión, pero en la mayoría de los casos los jugadores deciden. Agüero lo está haciendo de maravilla. Nunca había visto a una gran estrella como él ser tan humilde, tan divertido. Es una alegría trabajar con él y ver cómo acepta mis decisiones cuando no siempre funciona para él”, aseveró el técnico.