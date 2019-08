Persisten 22 incendios forestales activos en la Chiquitania

Este sábado 31 de agosto se reportan 22 incendios forestales activos en 10 municipios del departamento Santa Cruz, donde los más graves se registran en los municipios de Concepción y San Matías, según informó la Secretaría de Medio Ambiente De La Gobernación Cruceña.

Cintia Asing declaró en conferencia de prensa este sábado que en total se registran 1.180.000 hectáreas afectadas por el fuego que mantiene en vilo a todo el país desde hace más de 20 días.

"Los reportes meteorológicos no son favorables porque no se avecinan lluvias", advirtió y lamentó que no se profundicen en las medidas por parte del gobierno. "Hay zonas que son inaccesibles".