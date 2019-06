Piloto de la F1 desafía la gravedad con un avión acrobático

El piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, está acostumbrado a experimentar una enorme fuerza g en la cabina de su auto Aston Martin Red Bull Racing, sin embargo, fue aún más lejos en un avión acrobático con una vuelta por encima de la casa del GP de Austria en Spielberg. Aquí está todo lo que necesitas saber:

- El francés, que actualmente ocupa el sexto lugar en la clasificación de pilotos de la F1 de 2019, recibió un viaje impresionante en un avión acrobático al reinar el campeón de la Red Bull Air Race Martin Šonka sobre el Red Bull Ring, que disputará el GP de Austria 2019 el 30 de junio.

- Gasly se sentó en la parte delantera del asiento del pasajero para obtener una vista única de la pista de su equipo en casa con una velocidad máxima de 400 km / h en el aire y propulsado por un motor de seis cilindros y 8,9 litros refrigerado por aire.

- El piloto checo Šonka voló hacia arriba y hacia abajo antes de que emocionantes donuts del tipo vertical condujeran a una vuelta fascinante del circuito que espera a Gasly este fin de semana.

- Gasly, de 23 años, estaba entusiasmado: "¡Estaba en este encantador avión con Martin, mi primera experiencia con este tipo de aviones y fue simplemente increíble! Hemos volado por la pista, hemos hecho algunas acrobacias aéreas y no tuve Idea de lo que pasaba la mayor parte del tiempo ".

"Estaba un poco ansioso porque no me gusta la pérdida de control. La cantidad de Gs que tiramos en las esquinas de la pista fue increíble. ¡Uno golpeó 6G y es como una bofetada masiva en la cara! El máximo G que he experimentado en un F1 es de 5.4 en frenada brusca y pasamos a algo así como 6.7 o 6.8. Qué tan rápido y afilado puede girar increíble", dijo sobre cómo se diferenció de su experiencia en la F1.