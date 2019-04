Piloto de la Fórmula 1 se salva tras impactante choque a 200 km/h (Video+)

Alexander Albon piloto de la escudería Toro Rosso, sufrió un alarmante accidente que dejó destruido su monoplaza esta jornada en el asfalto del circuito Internacional de Shanghái. El tailandés estaba disputando la última sesión de entrenamientos libres de cara al GP de China, en donde la Fórmula 1 cumplirá las 1000 carreras dentro de la competencia.

Aunque las imágenes del vehículo son impactantes, el joven de 23 años salió ileso del violento choque que se produjo a más de 200 kilómetros por hora en la vuelta final. "Lo siento chicos", alcanzó a decir antes de salir del auto.

En las imágenes se pudo ver el momento en el que Albon no logró tomar una de las últimas curvas con facilidad. Al salir de ella no consiguió estabilizar su monoplaza el cual se fue perdiendo por la derecha hasta salirse de pista.

En un intento por controlar el rumbo, el asiático quedó de espaldas al camino y terminó chocando contra el muro de contención. El impacto dejó muy dañado su vehículo, que perdió varias partes sobre el asfalto, incluyendo los neumáticos izquierdos.

Los fanáticos presentes en el Circuito Internacional de Shanghái enmudecieron al instante al ver que el piloto no se movía. Sin embargo, después de unos segundos de incertidumbre, Albon se pronunció por la radio: "Lo siento chicos", lamentándose por el choque que lo dejó afuera de la clasificación.

