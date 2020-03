Pingüinos pasean por un acuario después de que se cerró a las personas

En una escena que recuerda mucho a la película Madagascar, se permitió a las pequeñas criaturas deambular por los pasillos del Acuario Shedd de Chicago porque no había nadie más cerca.

Si bien significa que los animales no recibirán visitas por un tiempo, les da a algunos de los animales la oportunidad de estirar las piernas.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD