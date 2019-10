Piqué en problemas con la policía en España

España España

El futbolista de Barcelona FC tuvo una reunión a la que fue para un festejo. Ahí compartió con su familia y seres queridos, pero hubo una serie de problemas. A pesar de que era un momento para divertirse, él cometió un error. Resulta que dejó mal parqueado el carro y esto le provocó el llamado de atención de los uniformados.

Pero eso no fue todo, sino que además, en su reunión no estuvo Shakira. La razón por la cuál, muchos creen que el carácter de Piqué estuvo de a malas. Pues cuando los policías vieron que el dueño del vehículo mal parqueado no llegaba, tomaron una decisión. Pues entraron al local donde se encontraba el futbolista y le indicaron el inconvenientes.

Tras este suceso, Piqué no reaccionó de la mejor manera. Con una cara de pocos amigos salió para discutir por la situación. Muchos señalaron que su actitud no fue la correcta y que esto se debía a que Shakira no pudo acompañarle. La sanción fue de 200 euros. El medio digital Sálvame, compartió unas imágenes:

Sin embargo, esta no es la primera vez que él tiene problemas con la Ley por un carro. Anteriormente, ya había discutido con la autoridad por su primo que dejó un vehículo mal estacionado.