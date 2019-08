Plácido Domingo es acusado de abusos sexuales

Est1 martes 13 el nombre del conocido tenor y compositor español, Plácido Domingo, ocupa varias portadas de diferentes diarios, encabezando las listas de temas más leídos en redes sociales. La razón es que un reportaje de la agencia de noticias norteamericana Asociated Press ha publicado un reportaje que recoge declaraciones de nueve compañeras de profesión del cantante lírico que aseguran haber sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de él en los últimos 30 años.

Según este artículo, ocho cantantes y una bailarina –de las que únicamente la mezzo-soprano Patricia Wulf ha accedido a la publicación de su nombre– aseguran que Domingo las presionó para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos, en distintos periodos desde los primeros 80 hasta principios de esta década. También se afirma que castigó profesionalmente a las que se negaban a acceder a sus pretensiones.

Sorprendentemente, Plácido Domingo ha atendido a la llamada de Associated Press. Y, si bien no ha querido responder el cuestionario de este medio, sí ha manifestado que “es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas".

"La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”. Reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado”, ha manifestado también. “He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar”, concluye. Actualmente Domingo sigue en activo y es el director de la Ópera de Los Ángeles.