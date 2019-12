PlayStation es la marca con más consolas vendidas en la historia

Sony Interactive Entertainment acaba de recibir un reconocimiento por parte de los Guinnes World Records por tener la marca con más consolas caseras vendidas en la historia de los videojuegos. Esto fue revelado en la cuenta oficial de Twitter de PlayStation.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2