Zurita: "Pobladores del tropico protegen acciones del narcotráfico"

El comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, afirmó el sábado que pobladores del trópico de Cochabamba se niegan al retorno de los uniformados, porque estarían protegiendo actividades del narcotráfico, sobre todo en la provincia Chapare.



"No quieren que la Policía vuelva a esa región, porque están protegiendo al narcotráfico, no hay otra explicación", dijo en alusión a recientes incautaciones de sustancias controladas y precursores para la fabricación de droga.



Zurita explicó que no hay garantías ni condiciones de infraestructura para que los efectivos de diferentes unidades policiales retornen al trópico de Cochabamba para combatir las actividades ilícitas.



Aseguró que se realizan todas las gestiones para que los policías retornen a esa zona.

Fuente: ABI