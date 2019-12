Policía aprehende a empresario por llamadas con Evo Morales

En las últimas horas el empresario Fernando Morales Virreyra fue aprehendido por la policía tras brindar su declaración informativa por los múltiples contactos telefónicos que tuvo con Evo Morales, durante los días de conflicto.

"De las 150 llamadas, realmente nos comunicamos en no más de 10 llamadas y todas esas llamadas están registradas en mi celular, no como audio sino como texto, donde le pido al Presidente (Morales) en primera instancia, en octubre, renunciar y que salga por la puerta ancha (...) En noviembre, cuando estuvo en México y cuando escuchamos los audios (de su conversación con Faustino) Yujra, con quien me relacionan inmediatamente, le dije: cómo es posible que tú puedas emitir este tipo de declaraciones, retráctate", afirmó Morales Virreyra ante los medios de comunicación.