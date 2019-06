Policía intenta desbloquear la ruta al Beni tomada por los soyeros

Varios puntos de la ruta al Beni, que incluyen Cuatro Cañadas, San Julián y Los Troncos, se encuentran bloqueados como medida de presión por los productores soyeros que, por tercer día consecutivo, se han movilizado para exigir al gobierno que interceda para que los industriales del rubro, aumenten el precio de la tonelada de la soya, que actualmente se encuentra en 250$.

Los soyeros piden que el precio se sitúe entre $us 280 y $300 por tonelada.

Desde la madrugada se realiza el bloqueo de la carretera por parte de los productores, por lo que un contingente de efectivos policiales se encuentra intentando disuadir a los protestantes para que dejen expedita la ruta y declaren un cuarto intermedio para que los vehículos que se encuentran atascados puedan transitar finalmente.

Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, anunció que la mañana de este jueves desde las 09:00, los soyeros se reunirán con representantes de las industrias, con mediación del gobierno.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, admitió que el precio del grano ha repuntado en el mercado de Rosario, por lo que cuestionó la postura de los industriales de no equilibrar el precio de la soya a nivel nacional con los estándares internacionales.

“Hace dos semanas el precio internacional de la soya estaba entre $us 300 y 305, ayer subió hasta Sus 347 en el mercado de Rosario, lo que pasa es que acá en Santa Cruz no está subiendo así, por lo tanto, debería haber algo de indulgencia de los empresarios para por lo menos subir como en el exterior”, declaró Cocarico en una entrevista televisiva, a la vez que lamentó que los productores sólo perciben $us 225 y 245 por tonelada.