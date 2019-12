Policía investigará nexos del ex cónsul de Orán detenido con paquetes de cocaína

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, anunció que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizará investigaciones para determinar los nexos del excónsul Diego Vega Ibarra en Argentina tras ser detenido en Orán, por transportar en su vehículo ocho kilos de cocaína la pasada jornada. "Esto no es una casualidad, esto nos está llevando a la investigación profunda de los nexos que tiene o que debe tener el señor Vega Ibarra. Esto se ha convertido para la Felcn en una investigación profunda, en la que vamos a pedir a los pares de la Argentina, que nos puedan cooperar en esto", aseguró la autoridad.

Zamora aclaró que el pasado 11 de marzo Vega fue designado como Cónsul por el expresidente Evo Morales, sin embargo fue cesado del cargo por el gobierno actual el 25 de noviembre.

"Pero lo que más nos llama la atención es que el excónsul se lo ha detenido en Orán, no sabemos si venía de la reunión con el expresidente Evo Morales, no sabemos en qué reuniones ha participado con el expresidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el excónsul se dedica al narcotráfico", mencionó.