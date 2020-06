Policía que mató a George Floyd podrá salir bajo fianza de un millón de dólares

Estados Unidos Estados Unidos

En una audiencia ante el juez que no superó los 11 minutos, Derek Chauvin, el ex policía que mató a George Floyd luego de arrodillarse sobre su cuello durante casi nueve minutos, pese a que este le decía que no podía respirar, recibió la opción de salir en libertad durante su juicio si paga la fianza de USD 500.000 a un millón con varias condiciones, o en 1,25 millones sin ellas.

Este lunes por primera vez compareció ante un juez en el marco del caso por el que se le imputan el delito de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado, por la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo.

Cumplir con las condiciones requeriría que Chauvin entregara sus armas de fuego, no trabajara más en las fuerzas del orden o de seguridad en ningún puesto y que no tuviera contacto con la familia de Floyd, reportó The Associated Press.

Chauvin permaneció en silencio durante la mayor parte de la audiencia que se desarrolló a través de un sistema de circuito cerrado desde la prisión estatal de máxima seguridad en Oak Park Heights.

Su abogado, Eric Nelson, no apeló la fianza y no abordó el fundamento de los cargos. Tampoco habló con la prensa luego de la comparecencia.

La próxima audiencia fue programada para el próximo 29 de junio a la 1:30 PM, hora local, donde por primera vez se abordarán los méritos del caso.