"La Policía está con el pueblo". Con estas palabras, agentes policiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba determinaron amotinarse por no estar de acuerdo a las decisiones del Gobierno y ante un pedido creciente que piden la renuncia del presidente Evo Morales.

La posición de los uniformados se da tras la invocación a la paz que conminó la tarde de este viernes el Comando General de la Policía. Los uniformados se congregaron en el edificio de su repartición, en la avenida Heroínas casi Baptista, agitando banderas, mientras que en las afueras la gente apoyaba la determinación, y algunas mujeres llegaron hasta las lágrimas.

"No es un grupo, es toda la guarnición de Cochabamba, estamos en repudio de este Gobierno que no nos hace caso, esto no es un pequeño grupo", dijo uno de los oficiales.

#ÚltimoMomento Agentes policiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en Cochabamba determinaron ingresar en un amotinamiento. pic.twitter.com/iUPbRCzPhn — NotivisionBO (@NotivisionBO) November 8, 2019

#ÚltimoMomento #Urgente Así ingresó la población en las instalaciones de la UTOP en Cochabamba, tras el amotinamiento de un grupo de agentes policiales. pic.twitter.com/OfsdJXzuAN — NotivisionBO (@NotivisionBO) November 8, 2019

Uno de sus representantes manifestó que determinaron posesionar al coronel Jaime Zurita Trujillo como el nuevo comandante departamental de la Policía en Cochabamba, en reemplazo del coronel Raúl Grandy.

En este momento varios policías se están replegando desde distintos puntos de la ciudad para sumarse al motín.