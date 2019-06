Por celebrar su graduación deja un barrio a oscuras

Texas, Estados Unidos Texas, Estados Unidos

Una joven de San Antonio (Texas, Estados Unidos), muy feliz por haber logrado culminar una de las etapas más importantes en la vida, decidió celebraba su graduación en familia y con sus mejores amigos.

La velada se llevó a cabo sin ningún inconveniente, hasta el momento en el que la joven decidió soltar al aire un montón de globos.

Sin embargo, sin siquiera imaginarlo, el viento le jugó una mala pasada, dirigiendo los globos contra unos cables de alta tensión, lo que provocó una explosión que dejó a oscuras a todo un barrio.

La gente no entendía el porqué del apagón, hasta que se enteraron del desafiante actuar de la joven, quien no se percató de que en la zona no había el espacio suficiente para lanzar los globos, sin que éstos chocaran contra cables o árboles.