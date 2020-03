Posesionan a Andrés Rojas como nuevo gerente de Bolivia TV

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández posesionó el lunes al periodista Andrés Rojas como nuevo gerente general de Bolivia TV.



"La persona que ahora les presento es un profesional con tres décadas y media de experiencia profesional en distintos medios de comunicación de los más prestigiosos del país, entre televisión, radio y prensa escrita", manifestó la ministra Fernández.



Detalló que Andrés Rojas cuenta con la formación académica adecuada para asumir la gerencia de Bolivia TV, siendo licenciado en Comunicación Social, comunicador radial titulado, con dos maestrías en Marketing y Administración de Empresas y cinco diplomados relacionados con el manejo gerencial de una empresa.



La Ministra dijo que recibió el encargo de la presidenta Jeanine Áñez. de llevar una gestión con eficiencia, transparencia y apertura a todos los bolivianos; en ese sentido, la principal razón de ser de Bolivia TV es brindar información veraz y plural a la población, educar y promover valores éticos, morales y cívicos para fortalecer la integración del país.



Señaló que el objetivo es cumplir a cabalidad esa tarea. Refirió que la misma es complicada, porque desde que llegó al Ministerio de Comunicación encontró desorden, improvisación y corrupción en algunos niveles.



Recordó que está prohibido utilizar el canal como un instrumento de propaganda política y no se tolerará la corrupción.



"Acá no pueden existir privilegios para quienes trafican con pautas publicitarias o para quienes desean utilizar los medios de comunicación como herramientas de coerción o en beneficio propio", manifestó la autoridad.



Recordó que en los 14 años del anterior gobierno se vivió creyendo que solo se dependía de las acciones de una sola persona y se acostumbró a realizar cultos a la personalidad.



Pero ahora es diferente, se impulsa una visión democrática de país, dando la confianza a equipos con líderes y no a liderazgos supremos e insustituibles, apuntó la autoridad.



En ese sentido, mencionó que el gerente de Bolivia TV es responsable de la gestión institucional y de los resultados exitosos en las operaciones de funcionamiento del canal.



Rojas agradeció a la presidenta Áñez y a la ministra Fernández por la designación y comprometió desarrollar sus funciones con ganas, pasión y amor en las labores que implica el cargo, en estos momentos históricos que vive Bolivia.



"Voy a trabajar como lo hice desde hace 35 años, en marzo de este año cumplo 35 años en los medios, lo voy a hacer con mucho esfuerzo, con mucha pasión", refirió el gerente.



Fuente: ABI