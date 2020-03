Posponen el estreno de Mulán en China por el coronavirus

Hollywood Hollywood

El CEO de Disney, Bob Iger, declaró que, aunque el filme no tenga fecha de distribución para este país en el horizonte, no se plantean dejar sin estrenar la esperada cinta en China, por lo que harán el aviso en algún tiempo. “Teníamos un estreno programado para marzo, Mulán, que obviamente produce gran interés en China. Llegará a China en algún momento, pero no tenemos claro cuándo”.

Actualmente el mercado en Asia, es uno de los más codiciados para la industria, pues existe gran número de población y demanda. En muchos casos la recaudación de estos países puede salvar o condenar una película, pues tiene gran porcentaje en el mundo.

La producción de Mulán tiene un valor aproximado de 290 millones de dólares, que son 10 millones menos que Vengadores: Endgame, por lo que llegar al mercado chino es la clave en su ganancia. Pero el coronavirus no solo ha afectado a Disney en el mundo de las películas, pues también se vio en la necesidad de cerrar su parque de atracciones de Hong Kong.

La compañía dejará de operar Tokyo Disneyland y DisneySea a partir de hoy y probablemente sea hasta el 15 de marzo. De acuerdo a un comunicado, La decisión, se tomó debido a la petición del gobierno japones de cancelar o posponer eventos masivos en las próximas semanas para evitar la propagación del virus.

Los parques no habían cerrado sus puertas desde el 2011 cuando un tsunami azotó la costa del país nipón. Las personas que ya tenían un boleto para visitar las atracciones durante esos días podrán recibir un reembolso o podrán extender la fecha de visita.