La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó la tarde de este jueves a Eidy Roca como la nueva ministra de Salud. La oficialización de la autoridad se da en pleno incremento de casos positivos por el Covid-19 en el país.

Roca se convierte en la tercera autoridad que asume la cartera en salud en seis meses que lleva gobernando Áñez. Aníbal Cruz fue el primer ministro de Salud con quien se inició la lucha contra el coronavirus que a la fecha ya registran 7.768 contagiados.

Desde el Gobierno se comunicó que Cruz dejó el cargo por motivos personales, por ello, el pasado 8 de abril, la mandataria boliviana posesionó a Marcelo Navajas como el nuevo ministro de Salud, a quien ponderaron por ser un destacado médico con especialidad en Neumología y estudios en Francia.

42 días fue el tiempo que duró Navajas en el cargo, ya que se vio envuelto en el caso de corrupción más sonado en la gestión de Jeanine Áñez por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores españoles. Por este caso Marcelo Navajas fue aprehendido por el Ministerio Público, destituido como ministro y enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.

Mientras Navajas encara las acusaciones en su contra, el 20 de mayo Eidy Roca encaró de manera interina el Ministerio de Salud.

"Bolivia necesita de sus mejores profesionales para enfrentar esta crisis en salud que estamos viviendo y requerimos la misma calidad de bolivianos para enfrentar la otra prioridad, la reactivación económica", afirmó la mandataria durante la posesión.

La jefa de Estado señaló que el Gobierno tiene la decisión de contar con el concurso de los profesionales médicos en el que privilegiarán su experiencia, honestidad, decencia y el manejo de la administración pública.

"Reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso y que esperamos que desvele esa red de sabotaje y corrupción que ha sido montada no solo perjudicar al Gobierno, que sabemos que somos actores políticos pasajeros, sino que esta red puso en peligro la vida de familias bolivianas, eso no se perdona", aseveró.