Presidente de México considera el aislamiento una política extrema frente al Covid-19

"México no necesita aplicar el aislamiento social obligatorio por el coronavirus. La restricción de movilidad es una política extrema, lejos estamos de ello", señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una rueda de prensa. En ese sentido, agregó que esa posibilidad sería considerada exclusivamente ante una situación difícil de controlar.

Asimismo, expresó que comienza formalmente la segunda etapa de medidas preventivas. "Vamos a frenar la curva de transmisión, aunque van a seguir habiendo casos. Lo importante es administrar el riesgo", comenta. En esa línea, menciona la baja cantidad de decesos por la pandemia, comparado con otros países de Europa, donde se cuentan por miles: "En términos de mortalidad, nosotros apenas tenemos cuatro muertes, muy desafortunadas".

A su vez, indica: "Es una enfermedad que se autocontrola por la respuesta inmune de los organismos, nueve de cada diez no van a necesitar hospitalización". Sin embargo, en algunos sectores vulnerables se "requiere la mayor atención del sistema de salud", alerta.

Hasta el momento, el Ejecutivo brindó una serie de recomendaciones a la población para reducir la propagación del virus. Entre ellas, propuso consejos en la Jornada Nacional de la Sana Distancia, donde pide que los ciudadanos no se acerquen a otras personas a menos de 1,50 metros.

De los 367 casos confirmados de Covid-19 en México, 80% son importados, 19% son asociados a importación y solo 1% no tiene antecedente identificable de importación, según información oficial del Ministerio de Salud de México.

Además, las autoridades de Salud dispusieron la suspensión paulatina de clases en todos los niveles, y se cancelan las actividades no esenciales por un mes. Por lo pronto, Presidencia no dispuso el cierre de fronteras ni tampoco el aislamiento social obligatorio, como sí ocurre en muchos países. Sin embargo, el Gobierno pide a la población que permanezca en sus hogares, pero se aclaró que no hay un estado de sitio.