Presidente Nicolás Maduro llama a los militares a mantenerse unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves a la Fuerza Armada de su país que debe mostrarse unida y cohesionada, tras los llamados del líder opositor Juan Guaidó a los militares para que se sumen a una transición en busca de un cambio de gobierno.

En un acto transmitido temprano por la televisión oficial desde una unidad militar en Caracas, Maduro apareció rodeado de integrantes del alto mando que pronunciaron discursos, algunos de los cuales incluyeron insultos a Guaidó y advertencias para aquellos uniformados que sean "desleales" al mandatario.

Maduro recorrió la sede militar junto con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y el alto mando militar, y luego se dirigió a los oficiales a quienes dijo que "ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo".

En un intento para atraer a las fuerzas armadas, Guaidó, también jefe del Parlamento, apareció el martes en la mañana frente a una base aérea de Caracas con docenas de uniformados, lo que dio paso luego a una jornada de protestas violentas.

En un duro discurso, Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada dijo a los oficiales: "Vamos contra todo aquel desleal".

"No aceptamos que nos dirijan desde afuera, extranjeros. Podemos aceptar cooperación internacional de la que se decida en la política internacional del comandante en jefe", agregó Ceballos, segundo militar en importancia dentro del alto mando.

Maduro, sin embargo, aún tiene el control de las fuerzas armadas.

"No nos dejamos mandar por nadie y mucho menos por un idiota que se hace pasar por presidente, no tengamos miedo en rechazar eso", enfatizó.

Guaidó, que invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado y ha sido reconocido por decenas que cuestionan la reelección de Maduro, ha ofrecido beneficios a empleados públicos y militares para que sumen a la transición.

El ministro de la Defensa expresó su rechazo a las propuestas del líder opositor.

"No vengan a comprar con una oferta engañosa (...) como si uno no tuviese dignidad. Aquellos que hayan caído en vender su alma dejan de ser soldados, no pueden estar entre nosotros", agregó Padrino López.