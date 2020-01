Productores de cebolla de Tarija declaran cuarto intermedio en bloqueo

El subgobernador de El Puente, Bartolomé López, informó el miércoles que los productores de cebolla del sur del país declararon cuarto intermedio hasta la siguiente semana en el bloqueo de caminos que iniciaron hace dos días, luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que se comprometió a frenar el ingreso de ese producto de contrabando del Perú.

"Esta madrugada se firmó un acuerdo con el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, con representantes del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, gerente regional de la Aduana (...), el acuerdo es que las autoridades pertinentes se comprometieron en no dejar ingresar cebolla de contrabando, los productores han pedido cero contrabando en los mercados", informó a la ABI.



El martes, productores de cebolla del sur boliviano iniciaron un bloqueo de caminos hacia el occidente del país, en demanda de frenar el ingreso de productos que vienen de Perú.



López añadió que la Asociación de Productores de Hortalizas del sur del país, conformada por Tarija, Chuquisaca y Potosí, firmaron el acuerdo y se dio un plazo hasta el lunes para que la cebolla peruana desaparezca de los mercados de La Paz, Oruro y otros, y anunció que realizarán una inspección.



"Se acordó que el lunes se hará la verificación de cumplimiento del acuerdo. Esto es un cuarto intermedio, los productores siguen en estado de emergencia, y si no hay cumplimiento no se descarta retomar la medida de presión", agregó.



Añadió que también acordaron hacer un análisis para ver de cómo apoyar a los productores de cebolla, mediante programas y políticas nacionales, departamentales y municipales para solventar la nueva temporada de siembra, porque las pérdidas son cuantiosas en la última cosecha.

