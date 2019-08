Una historia insólita ocurrió en La Paz, al revelarse que el profesor de literatura Juan G. mantuvo en cautiverio a su alumna Olga Z. de 19 años, quien interpuso la denuncia el sábado tras sufrir más de dos años agresión física, sexual y psicológica.

La joven resultó con un bebé de un año y seis meses, producto del abuso por lo que el sujeto fue acusado de rapto y recibió detención preventiva en la cárcel de San Pedro, tras lo cual el sujeto donde al salir de su audiencia cautelar, se lanzó por la ventana desde el cuarto piso del juzgado.

La familia de la víctima denunció su desaparición el 11 de junio de 2017, cuando a sus 17 años, visitó la ciudad de La Paz para participar de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales.

Según el relato de la joven, el acusado la engañó y la llevó a un cuarto ubicado en la zona de Villa Adela, en El Alto donde la mantuvo encerrada durante toda la etapa de gestación.

“Un buen tiempo no salía. No quiso que llame a mis hermanos, no le gustaba que tenga ni WhatsApp”, relató Olga.