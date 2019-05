Profesora acusa a colega de amenazarla con un ataúd

La Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc) recibió la denuncia de una profesora identificada como Maura Osinaga, quien acusa a otra colega de nombre Raquel Escalante de dirigirle supuestas amenazas y de ser la responsable de enviarle un ataúd hasta la puerta de su casa para amedrentarla.

Osinaga presentó las autoridades policiales el pequeño ataúd que colocaron en su vivienda con un mensaje que denota que la víctima le debe un determinado monto de dinero a la denunciada.

“Maura Cano quiero mis 8.000 dólares, no sé cómo me los dará, venderá su casa, pero me pagará. Ya me bloquea en su celular. Desde ahora recibirás puras cartas, no pararé hasta verte enferma”.