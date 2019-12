Protesta de transportistas culminó en empujones y agresiones en el Concejo Municipal

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El sector transporte marchó la mañana del miércoles desde el Parque Urbano hasta las puertas del Concejo Municipal, para pedir la anulación de una norma de la Ley de Movilidad Urbana al que señalaron que no respeta la tradición de los conductores.

Aldo Terrazas, máximo dirigente del Transporte público en Santa Cruz, indicó que la norma 1216 permite que cualquier persona, natural o jurídica, pueda prestar el servicio de transporte en la ciudad y que no toma en cuenta a los conductores.

En medio de petardos y pedidos de renuncia de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, la marcha llegó hasta las puertas del órgano deliberante. La concejala Loreto Moreno salió de su despacho para dialogar con los dirigentes, sin embargo, la autoridad no fue recibida por los dirigentes generándose una discusión y amagues de enfrentamientos.

"No queremos que le mientan al ciudadano, lo que saben hacer es monopolio, sus intereses están siendo afectados, no ven el interés y la necesidad del pueblo", criticó la concejala.

Luego que la situación se tornó tensa cuando los que acompañaban la marcha de los transportistas comenzaron a arrojar agua, plásticos y otros objetos, Loreto salió del lugar y minutos después sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser asistida por paramédicos para ser trasladada hasta el hospital de la Villa Primero de Mayo.

Angélica Sosa que llegó hasta el hospital de la Villa Primero de Mayo para visitar a la concejala, expresó su molestia por lo ocurrido y anunció que retirará a los transportistas de las calles cruceñas.

"No más transportistas, no más monopolio, no más estafas a la población. El transporte en Santa Cruz, se los digo en su cara, es pésimo, hace cien años que debió renovarse, no es un transporte adecuado", cuestionó.

Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana, informó que una vez culminado los trabajos en las nuevas rutas para los Buses de Tránsito Rápido (BRT) en el primer anillo, solo operarán en el lugar los 30 buses que llegarán a la capital cruceña.

"El resto de las líneas serán redistribuidas, racionalizadas y cambiadas sus rutas", recalcó.