Puso LSD en las bebidas de sus compañeros de trabajo porque tenían "mala energía"

Un joven de 19 años, empleado de un negocio de renta de autos en Missouri, EEUU, fue detenido porque se cree que puso LSD en las botellas de agua de dos de sus compañeros, ya que consideró que estaban "demasiado tensos".

El hombre y la mujer tuvieron que ser llevados al hospital y el acusado fue detenido el lunes 18 de marzo por las autoridades locales en el condado de Arnold. La policía acudió al negocio Enterprise Rent-A-Car luego de que la gerente les informara de los problemas médicos de sus empleados. El sospechoso había estado actuando de manera extraña cuando llegó a su trabajo.

Según la encargada, el joven estuvo jugando con un gotero y con su botella de agua. Después vio cómo estaba jugando con las botellas de sus compañeros (un hombre y una mujer), quienes más tarde comenzaron a sentirse mareados y extraños.

De acuerdo con el reporte citado por Daily Mail, cuando las autoridades interrogaron al joven, éste dijo que sus compañeros estaban "demasiado tensos" y necesitaban "mejor energía".

Debido a que el primer análisis de drogas resultó no concluyente, la policía realizará más pruebas para determinar la responsabilidad del joven. Como el sospechoso aún no ha recibido cargos relacionados con el incidente, no se dio a conocer su identidad.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar cargos por asalto en segundo grado y posesión de sustancias controladas.

El sospechoso fue arrestado y llevado a la estación de policía, en donde fue fichado. Sin embargo, salió en libertad a la espera de alguna orden de detención, una vez que se tengan los resultados de los nuevos análisis de drogas.

Sin embargo, la Oficina del Fiscal del condado de Jefferson no ha presentado aún cargos con el joven.

La información publicada por WHNT 19 News indicó que el joven aceptó haber puesto LSD en las botellas de agua de sus compañeros y en la taza de café de otro empleado. Según el comandante de la fuerza de tarea del Grupo de Ejecución Municipal del Condado de Jefferson, encargado de investigar los delitos relacionados con las drogas, la reacción de los trabajadores era consistente con el uso de LSD.

Dicha reacción está relacionada con aumento del ritmo cardíaco, mayor temperatura corporal, presión arterial elevada y temblores.

El sargento Tony Dennis, del Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson, explicó que la popularidad del LSD disminuyó en los años 80, pero experimentó un resurgimiento en los años 90 y 2000, en las fiestas conocidas como "raves".

Añadió que el LSD todavía existe, pero no se le ha dado mucha publicidad."Suele presentarse como líquido claro e inodoro".