Puso sus pies en el tablero del auto y terminó con el cráneo hundido

Grainne Kealy, de 35 años, se rompió todos los huesos de la cara durante el accidente después de que se infló la bolsa de aire y empujó sus rodillas hacia la cabeza.

El auto se deslizó sobre hielo y chocó contra una pared en diciembre de 2007. Grainne se arrodilló a gran velocidad. Ella sufrió un hundimiento en el cráneo, una lesión cerebral menor y perdió dos dientes.Tuvo que quitarse toda la frente durante dos años y luego reemplazarla con una cerámica.

Ahora ella está hablando para tratar de evitar que otros pasen por lo mismo, después de ver a las celebridades publicar fotos de sí mismas descansando sus pies en el tablero.

Mi recuperación ha sido muy difícil y debido a las complicaciones en mayo de 2007 todavía estoy recuperándome. Ha sido un largo camino largo. No recuerdo el accidente, los tres meses anteriores o el mes siguiente. Uno de mis primeros recuerdos es mirar en el espejo por primera vez. No reconocí la cara mirándome.

Me resulta difícil algunos días cuando constantemente pierdo las palabras mientras estoy en medio de una conversación. Esto me puede pasar veinte veces al día. Me duele la cabeza cuando demasiadas personas hablan conmigo, cuando alguien trata de hablarme a través de la música y, a veces, me resulta difícil mantenerme concentrado. Todavía no me gusta mirarme en un espejo y no me gusta mi cara, pero ahora puedo lidiar con eso mucho mejor.

Por favor, escúchame y aprende de mi horrible experiencia. Me rompe el corazón que no puedo alcanzar a suficientes personas para advertirles antes de que otra persona tenga que pasar por lo que yo tuve que pasar. Confía en mí cuando digo que no vale la pena.