Rakitic, impasible ante los rumores de traspaso

El centrocampista del Fútbol Club Barcelona Ivan Rakitic acepta que sus días en el Nou Camp pueden estar contados, pero por ahora está concentrado en prepararse para la próxima temporada con el campeón de la Liga española.

Tras la llegada de Frenkie de Jong procedente del Ajax y la renovación por cinco años de Sergio Busquets, de 31 años, el centro del campo azulgrana parece algo atestado, y el croata podría ser el hombre descartado.

En vísperas del partido de pretemporada que disputará su equipo contra el Chelsea en Japón el martes, Rakitic admitió que es incómodo hablar de su futuro, pero que está acostumbrado a los rumores.

"¿Me molesta? No, tengo que entender que el fútbol en general funciona así", dijo Rakitic en una conferencia de prensa en Tokio. "De alguna manera, también me llena de orgullo, porque si otros equipos preguntan por mí es porque estoy haciendo las cosas muy bien".

Rakitic dijo que simplemente está tratando de disfrutar de su fútbol en el Barça mientras intenta dejar atrás las decepciones de las últimas temporadas.

El entrenador Ernesto Valverde tiene a su disposición una gran cantidad de recursos en cuanto a centrocampistas de ataque se refiere tras la llegada de Antoine Griezmann desde el Atlético de Madrid este mes. El francés se une a un grupo ofensivo que también incluye a Lionel Messi, Luis Suárez, Phillipe Coutinho y Ousmane Dembele.

Griezmann, que probablemente jugará su primer partido con una camiseta del Barcelona el martes, acepta que el Barça juegue con un estilo de fútbol diferente al del Atlético, pero confía en poder adaptarse.

"Son dos formas diferentes de atacar. En el Atlético es muy rápido y al revés, con mucha paciencia. Me adaptaré como en el Atlético", dijo. "Es un estilo que me gusta. Sé que puedo contribuir de muchas maneras y, como sabes, no es un problema para mí correr por delante o por detrás".