Real Madrid-Barcelona en España y Boca-River en Argentina, un fin de semana con clásicos de alto voltaje

Este fin de semana (domingo) el fútbol de alto voltaje convoca a los no apto para cardíacos, y es que se jugará justo el mismo día pero en diferentes continentes y horario los dos clásicos más vistos e importantes del mundo Real Madrid vs Barcelona (Clásico español, 16:00 horas) y Boca Juniors vs River (Clásico argentino 18:00 horas).

Según el portal español con sede en Málaga Be Soccer el clásico español y el argentino son los más vistos en todo el mundo Liverpool-Manchester United (Inglaterra), Milan-Inter (Italia), Independiente-Racing (Argentina) y Manchester United-Manchester City (Inglaterra).

El clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona llega teñido con un tinte especial, ambos han tenido que remar arduamente para seguir en competencia europea. El Madrid después de caer en Francia contra el PSG, logró una hazaña increíble en casa.

El Barcelona por su parte, después de haber empatado mostrando una pobre imagen en el Camp Nou ante el Galatasaray se fue hasta Estambul y allí lo derrotó a domicilio. Real Madrid se encuentra ubicado en la primera posición de la tabla en liga local con 66 puntos, el Barcelona en la tercera posición con 51 puntos.

A once fechas para que concluya la liga de España el clásico entre Real Madrid y el Barcelona es bastante fundamental para las aspiraciones de ambos, los blancos para consumarse en la punta y los culé para darle alcance a los merengues.

En Argentina está el segundo clásico más importante del mundo y se jugará este domingo desde las 18:00 en el Monumental de Núñez entre River Plate y Boca Juniors, ambos clubes procedentes de la capital Argentina, Buenos Aires.

En la previa del clásico argentino Lucas Pratto, ex River (hoy en Vélez Sarsfield) calentó la previa diciendo que en River son unos asesinos refiriéndose a que los jugadores siempre van hacia adelante y no dan nada por perdido.

River es puntero en su serie en liga local con 13 puntos, mientras que Boca Juniors se encuentra en la tercera ubicación en su respectiva serie con 11 puntos.