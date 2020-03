Renuncia el Director del Hospital Japonés acusando que no recibió equipos de bioseguridad

El Doctor Víctor Hugo Zambrana, quien estaba a cargo del Hospital Japonés, como Director hace 4 años, presentó hoy su carta de renuncia, haciendo alusión de que el principal motivo se debe a una falta de coordinación con gerencia, la cual no habría entregado el material de bioseguridad para la atención de pacientes con Covid-19.

"Hace unos días el doctor Urenda declaró que se habían entregado 500 equipo de seguridad al hospital Japonés, sin embargo esto no es cierto, a mi personas no me han entregado nada", afirmó Zambrana, en entrevista para Notivisón.

Asimismo el ex Director del hospital, reitero efusivamente, "Mi renuncia era de manera irrevocable, y rechazó totalmente las declaraciones del Dr. Urenda en afirmar que el hospital cuenta con los equipos de bioseguridad.

Cabe recordar que durante la semana pasada, una enfermera del nosocomio, mediante un mensaje por redes sociales, informó que no contaban con los equipos necesarios para trabajar con personas infectadas de Covid-19, haciendo un reclamo de manera directa a las autoridades en salud del Departamento.

El Dr. Urenda, Secretario Departamental de Salud, de la Gobernación, enterado del mensaje emitido por la enfermera, explicó que el hospital si contaba con material de bioseguridad.

Sin embargo pese a que el personal médico no ha recibió el material de bioseguridad, a finales de la anterior semana llegó hasta el hospital una paciente que finalmente se confirmó que tenía coronavirus. Aunque, el diagnóstico clínico inicial señalaba que la atendieron por sospecha de influenza. Luego de confirmarse que la paciente tenía coronavirus, las enfermeras que la atendieron denunciaron que se expusieron al contagio.

Por otra parte, actualmente en Santa Cruz, existen 52 casos confirmados de Covid-19, y se han registrado el fallecimiento de dos personas infectadas.